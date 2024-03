BBB24: entenda dinâmica do Modo Turbo que começa nesta semana

Ainda no começo da edição, em janeiro, o BBB24 mostrou ao público uma dinâmica mais acelerada. Agora, perto da reta final, o Modo Turbo volta a operar no programa até a data da grande final, em 16 de abril, uma terça-feira.

A mudança começa na sexta-feira (29), com nova formação de paredão triplo. No domingo (31/3), mais um participante se despede da casa, mas sem tempo para despedidas, pois a disputa pela liderança acontece logo em seguida, acompanhada de um novo paredão. Na terça-feira (2/4), a mesma dinâmica se repete, com mais um eliminado, novo líder e outra berlinda. Com isso, o BBB terá terças, quintas e domingos agitados até o final da temporada.

Com a saída de Leidy Elin na última terça-feira (26/3), a temporada chegou ao Top10 com Alane, Beatriz, Davi, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Lucas, Matteus, MC Bin Laden e Pitel. A nutricionista Giovanna, que conquistou a liderança por duas semanas seguidas, se despede da coroa com a festa “Fitness Vintage”, que também é a última festa do líder da temporada. Mas as festas semanais continuam aos sábados, nesta semana, a animação da casa vai ficar por conta do grupo É o Tchan.