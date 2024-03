Apaixonada, Ana Hickmann posa em clima de romance com Edu Guedes e se declara: "Amor"

O amor está no ar e também nas redes sociais de Ana Hickmann. Desde que assumiu o namoro com Edu Guedes, a apresentadora tem feito diversas publicações e declarações apaixonadas em seu perfil.

Foi o caso de uma postagem realizada nesta terça-feira, dia 27 de março. Por meio do Instagram Stories, Ana compartilhou um clique em clima de romance com o chef de cozinha famoso. No registro, eles estão com os rostos coladinhos.

Já na legenda, a famosa escreveu: "Vida, amor", disse ela, celebrando o novo relacionamento.



Edu Guedes e Ana Hickmann (Foto: Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que, após rumores, os dois, que até então eram grandes amigos, assumiram o romance oficialmente no dia 12 de março. Na época, a apresentadora publicou a primeira foto ao lado de Edu como namorado.

"É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", disse ela na legenda.

