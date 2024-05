Roberto Carlos anuncia doação de 200 mil para o RS e show beneficente

O cantor Roberto Carlos anunciou que fez uma doação de R$ 200 mil para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada primeiramente pelo colunista Anselmo Gois, do O Globo, e depois confirmada pelo próprio Instagram do artista.

O rei da música romântica planeja ainda uma apresentação beneficente em que toda a renda será revertida para ajudar o Rio Grande do Sul. Sem data confirmada, a apresentação deve ocorrer nas próximas semanas.

Chuvas se intensificam no Sul

A Defesa Civil confirmou neste sábado (11/5) que o número de mortos na tragédia que atinge o Rio Grande do Sul subiu para 136. Outras 141 pessoas permanecem desaparecidas e 756 estão feridas.

Ao todo, 444 municípios foram afetados pelas enchentes e 71.398 pessoas estão em abrigos. Outras 333.928 estão desalojadas, ou seja, estão na casa de amigos e parentes. A Defesa Civil estima que 1.951.402 pessoas foram afetas pela tragédia.