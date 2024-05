Após festa de casamento, Monique Evans e Cacá Werneck curtem lua de mel

Reprodução/ Instagram Monique e Cacá

Monique Evans e Cacá Werneck estão vivendo um momento de puro amor e felicidade em sua lua de mel, após celebrarem um casamento espetacular na última quinta-feira (16). O casal compartilhou registros dessa nova fase em suas redes sociais, mostrando momentos de alegria no icônico Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. As duas, que se casaram em uma cerimônia emocionante, agora desfrutam de um tempo especial juntas.

Em um vídeo postado no Instagram, Monique e Cacá aparecem na varanda de seu quarto, brindando com um espumante pequeno para celebrar o início da lua de mel. A DJ, em tom de brincadeira, anunciou: "A grande maravilhosa está lá dentro, é para a gente fazer amor de noite". A alegria e cumplicidade do casal são evidentes, refletindo a felicidade que estão vivendo neste momento especial.

"Começou a Lua de Mel com o amor da minha vida! 1-2-3 e já! Play!", escreveram na legenda da publicação. Monique, de 67 anos, e Cacá, de 37, tiveram uma cerimônia religiosa tocante, seguida de uma festa que se estendeu até a madrugada. O casamento aconteceu em um sítio em Guaratiba, zona oeste do Rio, com um altar redondo cercado por uma espiral de flores brancas, criando um cenário deslumbrante para a união do casal.

A celebração foi marcada pela emoção e alegria, e a lua de mel no Copacabana Palace é o início perfeito para a nova vida a dois. Monique e Cacá demonstram que o amor não tem idade e que momentos especiais como esse devem ser celebrados intensamente. Com registros cheios de carinho e diversão, elas compartilham sua felicidade com os seguidores, inspirando muitos com sua história de amor e união.

Observatório dos Famosos.