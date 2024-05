Junior lança segunda parte de álbum e mergulha de cabeça no pop rock

Conhecido por ter integrado a dupla Sandy & Junior ao lado da irmã mais velha, o cantor e compositor Junior Lima lançou o segundo volume do disco Solo, projeto de canções inéditas que dá continuidade à carreira individual na música. Um álbum que mescla diferentes gêneros musicais, tais como pop rock e soul, Solo (vol. 2) é parte de uma sequência de lançamentos inaugurada no ano passado, quando Junior lançou Solo (vol. 1).

Diferente da primeira parte, Solo (vol. 2) apresenta um lado mais emotivo e íntimo do cantor. Junior Lima fez sucesso nas décadas de 1990 e nos anos 2000 com os hits As quatro estações, Quando você passa (turu turu) e A lenda ao lado da também cantora Sandy Leah, com quem compartilhava os palcos quando integravam o duo de sucesso nacional Sandy & Junior.

O lançamento de Solo (vol. 2) foi antecipado pelo single Seus planos. A faixa foi disponibilizada nas plataformas de música no dia em que o cantor completou 40 anos, em 11 de abril. Acompanhada de videoclipe, disponibilizado às 12h do mesmo dia, a canção serve como faixa de abertura do disco. Em Seus planos, Junior dá o pontapé para inaugurar o eixo temático de Solo (vol. 2), um álbum disposto a discutir um lado mais pessoal do cantor, explorado com menos detalhes em projetos anteriores. “Não diz assim, que tudo era pra ter fim / Não é tão fácil pra você e nem pra mim”, canta Junior, nos primeiros versos de Seus planos.

Ao Correio, Junior explica o porquê da escolha de Seus planos como música de trabalho. “Eu gosto muito dessa música desde o começo. Essa música, para mim, sempre foi muito forte como um possível single. É uma música romântica e eu acho que ela pode falar com muita gente, pois é de fácil identificação. Ela fala sobre mim, mas pode estar falando sobre qualquer casal”, observa. Tanto o lançamento de Seus planos como o do próprio álbum foram aguardados com muita ansiedade pelos fãs de Junior, os quais muitos acompanham a carreira dele desde a época de Sandy & Junior.







Em Solo (vol. 2), Junior, que além de cantor e compositor também é produtor musical, faz uma mescla sonora entre pop, rock e soul, gêneros musicais que o acompanham desde sempre. Entre as principais influências e inspirações para a construção da sonoridade do disco, o cantor destaca ídolos como Lenine, Maria Gadú e o norte-americano Lenny Kravitz. Como participação especial no novo álbum, a cantora e drag queen Gloria Groove é destaque na faixa Fome.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel