Mubi seleciona catálogo especial para o mês do orgulho LGBTQIAPN+

A plataforma Mubi disponibiliza, neste mês de junho, um espaço reservado para filmes que tratam de temáticas LGBTQIAPN+. A seleção traz longas como Um lugar para nós: espaço queer no cinema, com filmes clássicos e atuais como Casa Roshell, Paris is burning, Shakedown, Querelle-Um pacto com o Diabo, Maurice´s bar e O outro lado da Cidade Proibida.

Ainda no contexto do orgulho LGBTQIAPN+, chega à programação But I'm a cheerleader, filme dos anos 1990 protagonizado por Natasha Lyonne. A atriz interpreta uma animadora de torcida enviada a um acampamento de conversão depois de ser acusada de ser lésbica.

No dia 19 de junho, comemora-se o Dia do Cinema Brasileiro. Na Mubii, Estradas para o Brasil: Dia do Cinema brasileiro traz três road movies, cada um capturando um momento único da cinematografia do país. Bye Bye Brasil, Cinema, Aspirinas e Urubus e Estrada para Ythaca estarão na plataforma a partir do dia 14 de junho. Além disso, o streaming conta com uma programação voltada para o cinema argentino com uma seleção de filmes do Marco Bellocchio e especial para o dia dos namorados.

