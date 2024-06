Edu Falaschi chega à Brasília no próximo sábado para show nostálgico

Na história da música, poucas são as vezes que um artista se arrisca a refazer um projeto bem-sucedido. Afinal, que sentido faria recriar um trabalho do zero? Para Edu Falaschi, que é cantor, compositor e produtor musical, reproduzir em palco os sucessos entoados no DVD de 2003 Rebirth world tour live in São Paulo, significa revisitar a emoção e a nostalgia dos fãs por um dos trabalhos mais memoráveis do artista de heavy metal. E, com o objetivo de celebrar os 20 anos da gravação do show realizado em São Paulo (SP), Falaschi se prepara para cair na estrada com a mais nova turnê que revisita o repertório da aclamada apresentação de 2003.

Nesta quinta-feira (6/6), Falaschi se apresenta em Goiânia (GO). No próximo sábado (8), é a vez de Brasília receber o concerto, que será realizado no Toinha Brasil Show (SOF Sul), a partir das 20h. Na ocasião, as bandas de heavy metal Noturnall e Storia também se apresentarão. “A gente vai tocar o DVD na íntegra. Vai ser um show muito emocionante, cheio de nostalgia, lembranças e memórias”, enfatiza Falaschi sobre as expectativas para o show na capital federal. Os ingressos podem ser adquiridos no site Clube do Ingresso a partir de R$ 100 (meia-entrada/quarto lote). O evento não é recomendado para menores de 18 anos.

Para a turnê comemorativa que tem preparado, Falaschi investiu em uma superestrutura para recriar o palco da turnê de 2003. Todos os equipamentos, que incluem aparelhagem de luz e som, serão transportados por um ônibus próprio. A intenção é revisitar os sentimentos nostálgicos dos fãs que tiveram a oportunidade de assistir ao show Rebirth world tour. Na época, Edu Falaschi integrava a banda brasileira de power metal Angra. Até hoje, o DVD resultado da gravação do show realizado em São Paulo é reverenciado por apreciadores e fãs de metal, que anseiam cantar sucessos como Carry on, Nothing to say, Time e Make believe novamente.

Admirador de Legião Urbana, Falaschi admite especial ansiedade para o show do próximo sábado em Brasília. Em entrevista ao Correio, o cantor sintetiza a sensação de retornar aos palcos com um trabalho que lhe rendeu tanto prestígio. “Vai ser uma turnê muito emocionante e cheia de nostalgia”, afirma. Para além da óbvia animação no segmento da série de shows, o artista lançou nesta quinta-feira (6) uma versão inédita do single Pegasus fantasy, canção conhecida por ser tema de abertura do anime Os cavaleiros do zodíaco.

Três perguntas para//Edu Falaschi

Como você avalia o sucesso que o DVD Rebirth segue fazendo entre o público mais jovem, mesmo 20 anos após o lançamento?

Quando a gente fez o DVD, conseguimos captar com a gravação a inocência da época. A gente era inexperiente para grandes palcos e grandes eventos de fato. Acho que isso conecta muito o artista com o fã, pois ele se vê ali no palco. Então, todo mundo que assiste, mesmo hoje, tem essa sensação de parecer que está lá. Ele tem essa conexão do jovem com a gente, daquela época também, com essa questão da imaturidade e da inocência.

O que você pensa sobre ser referência para novos artistas de heavy metal, caso das bandas convidadas Storia e Noturnall?

Eu acho importante estar sempre inspirando bandas novas. O importante é a gente inspirar pessoas a buscarem os sonhos delas, independente do estilo. Dar esse apoio e esse suporte para uma banda iniciante, além de ver eles chegarem em uma estrutura grande e poderem mostrar músicas deles com uma estrutura de banda profissional. Essa turnê é propícia para a gente alimentar esses sonhos e dar a base para novos músicos, para eles apresentarem em grande estilo suas músicas.



Qual a sua relação com Brasília e com os artistas daqui?

Brasília sempre foi muito especial para mim e muitas bandas saíram de Brasília. Acho que a banda do coração do Brasil é o Legião Urbana, que é uma banda que eu escutei desde adolescente. Muitas das minhas composições são influenciadas pela Legião Urbana e pelo Renato Russo, do jeito que construía a melodia e as letras.



Serviço



Rebirth live in São Paulo revisited

Sábado (8/6), a partir das 20h, no Toinha Brasil Show (SOF Sul, quadra 9, conjunto A, lote 5/8, Guará). Ingressos a partir de R$ 100 (meia-entrada/quarto lote) + taxa no Clube do Ingresso. Classificação indicativa: 18 anos.

