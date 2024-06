Boyce Avenue chega ao Funn Festival nesta sexta-feira (14/6)

O fenômeno de covers estadunidense Boyce Avenue desembarca em Brasília para uma apresentação no Funn Festival. Formado pelos irmãos Alejandro, Daniel e Fabian Manzano, o trio fará um show nesta sexta-feira (14/6) para animar o festival.





O nome do grupo surgiu de uma junção de duas ruas onde os irmãos moravam na infância. Com mais de seis bilhões de visualizações totais, os covers de maior sucesso We can’t stop (Miley Cyrus) e Photograph (Ed Sheeran) acumulam mais de 250 milhões de views cada. O trio também gravou com integrantes do Fifth Harmony em covers do Justin Timberlake e Bruno Mars.

Algumas composições autorais do grupo foram finalistas em premiações de músicas internacionais, mas os irmãos são conhecidos majoritariamente pelas famosas interpretações de outros artistas. Em 2012, o trio foi convidado por Simon Cowell para participar da segunda temporada do reality show The X Factor, no qual treinaram alguns participantes para suas apresentações como vocal coaches.

O vocalista Alejandro conta em entrevista ao Correio que, para eles, tocar no Brasil é sempre uma experiência única. “A energia e paixão dos fãs brasileiros são incomparáveis. Cada cidade aqui tem sua própria vibe, mas Brasília se destaca com a arquitetura. Os fãs brasileiros são incrivelmente vocais e mostram seu amor pela nossa música de forma sincera”, emociona-se.





Uma das experiências mais memoráveis para o trio foi a segunda turnê no Brasil, em São Paulo e no Rio. Alejandro narra que o público era enorme e cantava junto a eles todas as músicas, até mesmo as originais: “Foi tão emocionante ver o quanto nossa música significava para eles. Além disso, uma das melhores refeições que já tivemos em nossas vidas foi aqui, quando experimentamos um autêntico rodízio!”











O público brasileiro é incrivelmente importante para a banda. Eles apoiaram os irmãos desde o início com muito entusiasmo, especialmente no YouTube. O trio ressalta que quando escolhem as músicas do repertório muitas vezes pensam nos fãs brasileiros.





“O show no Funn Festival vai ser divertido! Montamos uma lista de músicas que inclui muitos de nossos covers clássicos e também algumas originais favoritas dos fãs. Com a variedade de público que um festival traz, queremos tornar este show uma experiência inesquecível para todos os presentes”, expõe.





Eles falam que sempre esperam pelos comentários de "come to Brasil" nas redes sociais, o que os mostra o apoio e o desejo pelo show no Brasil. Com a terceira colaboração com a canastra brasileira Mariana Nolasco, os irmãos se sentem felizes pela recepção.





Serviço:

Boyce Avenue no Fun Festival

Nesta sexta-feira (14/9), às 19h, na Praça das fontes. Ingressos no site do festival a partir de R$150.