Superjazz Festival agita o CCBB por sete semanas

O Superjazz Festival transformará os jardins do CCBB em uma celebração à música afro-brasileira com vários artistas ao longo de sete semanas, sempre às quartas-feiras. A estreia do projeto marca o Dia dos Namorados com uma apresentação de Ellen Oléria em homenagem a Nina Simone, além de DJ Barata, Coletivo Criolina, e os DJs da rádio SuperJazz.

Ellen afirma que Nina é uma referência importante tanto na arte quanto no caráter político, e homenageá-la é reverenciar uma grande diva do jazz. "Faremos isso com uma banda espetacular dirigida pelo guitarrista Rodrigo Bezerra. Meus sentimentos são de gratidão e alegria, espero que o público seja atravessado pela obra de Nina como eu também sou: profunda e gentil", declara.

O trabalho da compositora e cantora mistura vertentes musicais como samba, carimbó e forró e, nesse show, ela trará influências do country, blues e soul em uma linguagem jazzística. Ellen afirma que bebe, fundamentalmente, das produções afro-diaspóricas e se sente em casa com a proposta do Festival.

"A música afro fundamenta a cultura musical nas Américas e no Caribe, e o jazz é mais um galho dessa árvore, assim como o samba, a salsa, o rock, o rap e o blues. Tudo que construímos no ocidente a partir disso foram ramificações. O diálogo é constante entre a tradição e a inovação", ressalta Ellen.

O Festival também conta com a rádio Super Jazz, com o idealizador do projeto Dudão Melo e Mario Sartorello. A dupla de radialistas contará fatos e histórias do mundo do gênero musical e dos artistas do evento durante toda a temporada entre os shows.

Dudão ressalta que a curadoria do Festival juntou artistas dos quais teve o privilégio de assistir aos respectivos trabalhos para um bom repertório. O slogan Jazz é amor significa para ele uma filosofia de vida e ideologia política, ao acreditar que a arte pode ser disruptiva e revolucionária.

"A arte não é só prazer, ela carrega uma gênese de transformação. O jazz, principalmente, ocupou um grande espaço de revolução no século 20. O amor é tudo isso que o jazz já foi: importante, forte e necessário", o idealizador comenta.

A importância dos DJs nos festivais também é uma pauta que Dudão pretende trazer. Ele destaca que é uma expressão da comunidade periférica, todas as festas do mundo, hoje, têm um DJ e eles transitam entre todos os gêneros musicais. Confira a playlist Superjazz no Spotify e a programação completa do Festival no site do Correio.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco