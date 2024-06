Diego Bresani mostra fotografias sobre trilhas na Livraria Platô

A Platô Livraria recebe, nesta quinta-feira (27/6), uma programação cultural dupla com o fotógrafo brasiliense Diego Bresani e o poeta carioca Sylvio Fraga, no lançamento do segundo livro Quero-quero na várzea. Os artistas vão vender e autografar os respectivos trabalhos.

Inspirado pelo questionamento de quem são os pedestres em uma cidade planejada para motoristas, Bresani observa pegadas e linhas provocadas pela trajetória dos trabalhadores. “Foi quando vendi meu carro que prestei atenção nesses caminhos, que achei bonito. A admiração visual virou um interesse sociológico em perceber quem são essas pessoas que passam por aqui. São os trabalhadores do plano piloto”, diz.

Fotografia de Diego Bresani registra os caminhos formados pelos pedestres de Brasília (foto: Divulgação)

Diego colocou-se no mesmo ângulo dos pedestres para fotografar e andou por todos os caminhos escolhidos para ir de forma mais rápida de um ponto a outro. “Brasília foi pensada para carros, isso mostra uma falha urbanística na cidade”, reflete. Formado em artes cênicas pela Universidade de Brasília (UnB), o fotógrafo mistura o lúdico com o documentário nas obras.

Com vassoura e tesoura em mãos, Bresani limpa e apara a grama das paisagens antes de fotografar: “Existe uma manipulação e uma encenação na área”. O contato com a performance é um traço presente em todos os trabalhos do fotógrafo, influenciado pela formação artística como diretor.

Diego Bresani (foto: Divulgação)

As fotografias de Bresani já foram publicadas em grandes veículos internacionais, como o The New York Times, The Guardian e Rolling Stones. Ele alega que fotografa celebridades com a mesma abordagem que utiliza com amigos: “Quando encontro essas figuras sou um pouco frio, senão fico nervoso e travo. O serviço para um amigo simples ou um milionário é o mesmo.”

Contente por mostrar as fotografias em uma livraria de rua, Diego pretende vender as obras e juntar dinheiro para imprimir um livro com as imagens: “O trabalho que registra os caminhos formados pelos pedestres de Brasília está à venda.”



Serviço

Encontro com Diego Bresani e lançamento de Sylvio Fraga

Na quinta-feira (27/6), às 19h, na Platô Livraria (SCS 405 Bloco A). Entrada franca.