MPB4 divulga novo álbum em homenagem aos 60 anos de carreira

Em comemoração aos 60 anos de carreira, o grupo MPB4 lança, nesta sexta-feira (5/7), o álbum 60 anos de MPB. Com a participação de Alceu Valença, Chico Buarque, Dori Caymmi, Milton Nascimento, Paulinho da Viola e Toquinho, o disco celebra os sucessos musicais da banda entre o público e a crítica com 12 faixas.

Este novo trabalho também é dedicado a Magro Waghabi e Ruy Faria, integrantes da primeira formação do MPB4 que deixaram o conjunto. No dia 10 de julho, o quarteto se apresentará no teatro Riachuelo do Rio para festejar a longa e renomada trajetória. “O MPB4 construiu uma carreira totalmente comprometida com a música brasileira e sempre ao lado da liberdade e da democracia”, exalta, em nota, o membro Miltinho.

Formado nos anos 1960, em Niterói, o grupo é responsável pela disseminação do gênero MPB pelo país. Com inúmeros shows e discos produzidos, o quarteto faz performances com uma pegada de samba e jazz. O MPB4 também já tocou em parceria com grandes nomes da música como Edu Lobo, João Bosco, Ivan Lins e Francis Hime.