Cantora LGBTQIA+ Miriam Batucada ganha biografia e disco

A cantora, compositora e apresentadora de TV Miriam Batucada, apelido dado pela grande habilidade que a artista tinha em batucar, ganhou biografia inédita intitulada A história incompleta de Miriam Batucada, junto do álbum Infiel, marginal e artista: As composições de Miriam Batucada, lançados pelo jornalista Ricardo Santhiago.

O álbum Infiel, marginal e artista: As composições de Miriam Batucada foi lançado no dia 14 de junho e está disponível nas plataformas digitais. O disco conta com 18 faixas mais famosas da artista, como Cobertura na Bela Vista, Prendas do Lar e Fui Procurar um Psicanalista. A biografia A história incompleta de Miriam Batucada traz a história de vida desta artista lésbica, feminista e como descreve o livro “possivelmente” bipolar. Miriam Batucada foi uma das cantoras femininas mais bem sucedidas no mundo musical durante as décadas de 1960 até 1980.

Ricardo Santhiago descreve em seu livro os caminhos árduos que a artista percorreu durante sua vida, encontrando na música um refúgio, “Miriam percorreu caminhos traiçoeiros, mas, na música, encontrou uma profissão que lhe permitiu não só florescer, mas também recompor sob um prisma positivo as bases do seu próprio eu”, conta Ricardo, em nota. No disco lançado também por Ricardo, os ouvintes podem desfrutar por completo do mais íntimo da cantora e também matar a saudade. Zeca Baleiro, Maria Alcina, Cida Moreira e Edy Star são alguns dos artistas que compõem o disco.