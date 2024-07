Sarau Di Quinta comemora um ano com programação voltada para minorias

O Bar do Kareka será palco da comemoração de um ano do Sarau Di Quinta. Com curadoria especial, o line-up reúne nomes dissidentes e periféricos. O festejo será realizado na quinta-feira (25/7).

Criado em julho de 2023 pelos produtores Dani da Silva e Mateus Nygron, as noites musicais de quinta-feira se transformaram em econtro intitulado Sarau Di Quinta. Entre as atrações da noite estão Atitude Feminina, Ana Béa, Tonhão Nunes, Ludi Um, Débora Zimmer convida Marcus Finin, Fillipe Costta e DJ Lunary.

As atrações passaram por uma curadoria que procurava minorias. “A curadoria pra essa primeira edição do sarau foi feita a partir de artistas que já frequentavam o evento e participavam sem receber cachê, apenas para fortalecer o evento. E por sermos produtores periféricos em corpos dissidentes, os artistas que estão conosco desde a primeira edição fazem parte do recorte que priorizamos e achamos importante”, explica Dani Silva, em nota à imprensa.

O destaque desta edição é o grupo de rap Atitude Feminina, formado em 2000 na cidade de São Sebastião, no Distrito Federa. Hoje tem a dupla Aninha e Hellen à frente do projeto e apresenta um compilado de seus sucessos, especialmente dos disco Rosas (2006), Desistir Jamais (2013) e Tipo Criminoso (2018). A próxima edição do Sarau Di Quinta está marcada para o dia 29 de agosto.



Serviço

Festival Sarau Di Quinta

Quinta-feira (25/7), das 18h às 23h, no Bar do Kareka (St. F Norte CNF 2 - Taguatinga). Entrada Gratuita. Não recomendado para menores de 18 anos.