Silvio Santos tem alta após internação por Influenza A

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, recebeu alta no sábado (20/7) após ser diagnosticado e internado com Influenza A (H1N1) em São Paulo. A assessoria do SBT informou, em nota, que Silvio já está em casa. "Agradecemos o carinho de todos", afirmou a emissora.



A notícia sobre a internação do apresentador começou a circular nas redes sociais na quarta-feira (17/7), mas foi confirmada na quinta-feira (18/7).

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os vírus da influenza A são divididos em subtipos, com base em duas proteínas presentes nas superfícies do agente infeccioso: a hemaglutinina (H) e neuraminidase (N). Daí deriva sua classificação específica, como H1N1 e H3N2, por exemplo.

Os sintomas começam a se manifestar entre o primeiro e o quarto dia da infecção e os mais comuns são febre, calafrios, tosse, dor de garganta, dor muscular e dor de cabeça. A gripe por influenza A pode ser prevenida através da vacinação.

Outras medidas não-farmacológicas também são importantes, como lavar as mãos com frequência, utilizar máscaras e priorizar ambientes com circulação do ar.