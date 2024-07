Espaço Galpão do Riso promove curso gratuito na área de cultura

O Espaço Galpão do Riso está oferecendo uma oportunidade aos interessados na área cultural do DF, por meio do curso gratuito Realizando Projetos Culturais: Captação de Recursos, Gestão e Prestação de Contas, realizado a partir desta terça-feira (23/7) e e até sexta-feira (26/7), no Galpão do Riso, na Samambaia Norte, a partir das 14h.

O curso conta com a administração do gestor cultural Cléber Lopes, profissional com grande experiência na área, planejando e executando mais de 100 projetos no cenário teatral, musical e cinematográfico. Realizando Projetos Culturais: Captação de Recursos, Gestão e Prestação de Contas é um projeto que visa criar um ambiente de orientação e estudo sobre as principais técnicas de gestão, captação de recursos e prestação de contas para projetos culturais, buscando aprimorar as habilidades e conhecimentos na administração de projetos culturais.

De acordo com o ator João Porto Dias, um dos idealizadores do curso, o objetivo é compartilhar conhecimentos fazendo com que os artistas consigam potencializar seus projetos através das ferramentas oferecidas e ampliar o cenário cultural da região. “Estamos em um momento cultural muito propício para o crescimento profissional, e a difusão desse conhecimento sobre projetos culturais é fundamental”, explica João Porto Dias, em nota. As inscrições para participar do curso vão até o dia 22/7 através do formulário que pode ser preenchido aqui.





Serviço

Oficina Realizando Projetos Culturais: Captação de Recursos, Gestão e Prestação de Contas

A partir desta terça-feira (23/7) e até sexta (26/7), no Espaço Galpão do Riso, na Samambaia Norte, das 14h às 17h.