Manassés celebra 70 anos de música em show no Clube do Choro

Por Isabela Domanico*—

Nesta quinta-feira (25/7), no Clube do Choro, Manassés dá início à turnê que celebra os seus 70 anos. O violinista vai reunir dezenas de convidados especiais na mesma noite, tocar canções icônicas do repertório não apenas brasileiro, como mundial, bem como contar um pouco de algumas histórias que perpassam sua vida profissional ao lado dos maiores nomes da música.

Quando perguntado o que os fãs podem esperar do show, Manassés diz: “É que vai ser uma grande celebração, uma grande reunião de amigos”. O show conta com inúmeros participantes para celebrá-lo. Além de convidados especiais, Mana, como é carinhosamente chamado, vai estar acompanhado pela sua banda. O baixista Oswaldo Amorim lidera a banda e assume a direção musical, ao lado do baterista Pedro Almeida e do tecladista Misael Silvestre.

Como o nome do show já diz, Manassés afirma: “Eu vou contar histórias também de passagem pela minha vida a cada música que for tocada”. A cada música, o violinista chamará um convidado para subir ao palco e a história que contará envolve os dois e a música. Dentre os convidados estão Cacau Alencar, Myrlla Muniz, Tais Guerino, Carlos Pial, Pablo Fagundes, Ocello Mendonça, Luciano Gois, George Duran, Pedro Vasconcelos, Alessandra Terribili, Meiriele, Jorge Sousa, Martine Carasso e Fabrício Santana.

Como o trabalho de Manassés, o show será versátil. Ele conversa com o rock, passa pelo cancioneiro, baião e outros ritmos marcantes. Além das canções autorais, durante o show surgem também Luiz Gonzaga, Mercedes Sosa, Jacob do Bandolim, Belchior, Dominguinhos, Chico Buarque entre outros.

Manassés conta que escolheu Brasília para o início da turnê porque, em 2010, quando se sentiu perdido, se mudou para cá e a cidade o acolheu. Até hoje tem uma grande gratidão pela capital. "Eu sou feito de música e, assim, os meus 70 anos, são meus 70 anos de música", avisa o músico.





Serviço

Manassés: 70 anos de música e histórias

Nesta quinta-feira (25/7), às 20h30, no Clube do Choro

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco