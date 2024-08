Últimos dias para conferir peça mais recente dos Melhores do Mundo

O público brasiliense tem a última chance de prestigiar o espetáculo de comédia da companhia G7, Me Engana Que Eu Posto neste fim de semana. A peça será realizada neste sábado (17/8) e no domingo (18/8), no teatro La Salle, às 19h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$40 (meia), no site do G7 Comédia ou na própria bilheteria do teatro.

A peça foi vista por 7 mil pessoas ao longo dos meses de junho, julho e agosto. O espetáculo aborda, de forma humorística, os perigos que o uso excessivo das redes sociais pode causar aos usuários. A comédia nos leva a refletir de forma leve a nossa complexa relação com a internet, lugar onde pode influenciar positivamente e ao mesmo tempo comprometer a saúde mental de muitos.

Apesar de descontraída e divertida, a peça aborda a luta contra a ansiedade e a depressão que podem surgir com o uso exagerado ou desprotegido da internet, uma situação comum a todos hoje em dia.





Serviço

Me Engana Que Eu Posto

No sábado (17/8) e no domingo (18/8), no teatro La Salle (906 Sul), às 19h. Ingressos: R$40 (meia) ou ingresso social para doadores de 1kg de alimento ou um livro, no site G7comedia.com ou na bilheteria do teatro, a partir das 17h, no dia do espetáculo.