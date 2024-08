Giulia Be faz confissões sobre noivado com sobrinho de ex-presidente dos EUA

Cantora do hit 'Menina solta' divide o mesmo teto com o herdeiro desde o início deste ano - (crédito: Reprodução/Instagram)

Giulia Be foi pedida oficialmente em casamento por Conor Kennedy, sobrinho-neto de John F. Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, na última semana. A cantora, do hit Menina solta, divide o mesmo teto com o herdeiro desde o início deste ano, e deu detalhes da atual fase do relacionamento.



Em entrevista ao jornal Extra, a artista derreteu-se ao explicar sobre a nova moradia com o futuro marido, ex-namorado da cantora Taylor Swift. "É um sonho de qualquer pessoa ter uma casa do zero para mobiliar juntos, foi o momento perfeito porque Conor me pediu em casamento no primeiro dia que pegamos as chaves", disse.

"Já estamos vivendo uma vida de casados, é um momento incrível poder dividir tudo com a pessoa que mais amo", derreteu-se Giulia Be. Além das mudanças na vida pessoal, a cantora está focada em produzir seu segundo álbum de estúdio.

"Tem sido intenso lidar com tanta coisa, meu cérebro está dividido entre modo noiva e modo popstar. Mas tenho certeza que consigo dar conta, afinal, são dois dos meus maiores sonhos se realizando ao mesmo tempo. E um acaba influenciando o outro, o casamento sempre vai influenciar nas minhas composições, e meu trabalho na minha vida pessoal. Eu sei que estou no caminho certo, está tudo acontecendo da melhor forma", disse ela.

