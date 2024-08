Natuza Nery rebate Pablo Marçal após anúncio de processo ao vivo na GloboNews

Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo, anunciou que iria dar prosseguimento ao processo movido contra a Globo e a jornalista Natuza Nery, durante a sabatina na Central das Eleições, promovida na noite desta última segunda-feira (26/8), pela GloboNews.



Na ocasião, o empresário e influenciador mencionou a reportagem que o acusava de ter propagado fake news sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, e citou a decisão da entrada na ação após não ter sido removida as postagens com o suposto cunho difamatório, além da garantia de seu direito de resposta, com a publicação de uma retratação em todos os canais onde as notícias foram veiculadas.

"Fui muito maltratado aqui nessa televisão por você, Natuza. Você acabou falando uma mentira a meu respeito. Eu te pedi na outra entrevista pra a gente resolver isso e você acabou ignorando o meu pedido, e vai seguir um processo contra a Rede Globo e a sua pessoa. Você criou uma inverdade a meu respeito. Eu queria, de verdade, ser uma pessoa, que nunca foi processado, tudo bonitinho, que nem peida, mas não foi assim. Fui injustiçado, todo mundo erra", disparou Pablo Marçal, em determinado momento da sabatina.

Posteriormente, ao fim da entrevista, Natuza Nery se pronunciou sobre o anúncio do processo, e a acusação feita à editoria da emissora. "Eu encerro agradecendo demais por sua disposição de vir aqui, é a segunda vez que você vem à Rede Globo. Agradeço muito a sua presença aqui. Eu não queria transformar esse assunto em um assunto meu, mas só pra deixar bem claro: a nossa matéria-prima é a verdade. Me refiro a declaração do candidato afirmando que divulgamos mentira", pontuou a jornalista.

