CCBB Brasília realiza sarau sobre literatura nacional neste sábado (31/8)

O Programa Educativo do CCBB Brasília convida o público para o Sarau Entre Letras e Cenas. O evento gratuito, que celebra a nova literatura brasileira, trará Edenice Fraga e Solange Cianni para apresentarem suas obras literárias neste sábado (31/8), às 17h30. Os ingressos podem ser retirados pelo site www.bb.com.br/cultura ou pela bilheteria física do local.

A autora Edenice Fraga tem o seu trabalho inspirado no grande simbolista catarinense Cruz e Sousa. Publicou cinco livros de contos e poemas e foi coautora em outras 41 obras. Já Solange Cianni, carioca radicada em Brasília, atuou ao lado de Bibi Ferreira, no Teatro Dulcina, e escreveu seis livros infantis, um sendo finalista do Prêmio Jabuti 2023.

Protagonizado por mulheres talentosas e inspiradoras, o sarau convoca a diversidade e a força da literatura nacional, que reflete a riqueza cultural e identitária do país. As escritoras dispõem de poesias, contos e declamações cênicas que dialogam com diferentes vertentes literárias do Brasil.