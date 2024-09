Em exposição, Naura Timm explora a relação entre vida e arte

A artista Naura Timm inaugura, nesta sexta-feira (13/9), a exposição Ressonância, no Espaço Oscar Niemeyer. Sob a curadoria de Danielle Athayde, a mostra convida o público a embarcar em uma jornada introspectiva e sensorial ao explorar uma relação entre vida, arte e crescimento humano.

Gaúcha radicada em Brasília desde 1979, a artista, como uma forma de homenagear a cidade, incorpora em seus trabalhos elementos naturais característicos da capital federal, como cristais, flores secas, conchas, pedras e carvão. Timm busca expressar a conexão do ser humano com a natureza por meio de um diálogo sensível e intercultural.

Desenvolvida ao longo de 10 anos, Ressonância apresenta cerca de 70 obras que refletem a trajetória de Timm. “Naura traduz suas experiências em expressões artísticas que ressoam no coração e na mente dos espectadores, propondo uma reflexão sobre o papel do tempo e da evolução pessoal no processo criativo”, destaca a curadora, em nota.