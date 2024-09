Marcus Moraes se apresenta no Sesc da 504 Sul nesta sexta (13/9)

O Teatro Sesc da 504 Sul recebe, nesta sexta-feira (13/9), às 20h, o músico Marcus Moraes no projeto Estação do Choro — Violão Brasileiro. Além de Moraes, Vinícius Vianna e Gabriel Carneiro, dupla responsável pela iniciativa, tocarão com o artista. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, com a meia-entrada custando R$20, e a inteira, R$40.

O repertório promete choros clássicos, como músicas de João Pernambuco e Garoto, Pixinguinha e Dilermando Reis, além de composições autorais dos músicos que se apresentarão. Integrante da banda de rock instrumental Passo Largo, Moraes também lançará, no mesmo dia do show, seu novo álbum, Mundo afora, que flerta com o jazz brasileiro, nas plataformas digitais.

O artista brasiliense se apaixonou pelo violão aos 13 anos, quando teve aulas particulares do instrumento. Mais tarde, quando estudava música na UnB, teve o primeiro contato com o choro. “Fazia violão erudito e o virtuosismo do choro me atraiu, sendo o primeiro gênero de música brasileira instrumental a me capturar”, conta. Hoje, Moraes brilha nesse gênero e em outros com o grupo Passo Largo.