CCBB Brasília realiza edição especial do Cinema Urbano nesta sexta (13/9)

O CCBB Brasília recebe, nesta sexta-feira (13/9), a mostra do Cinema Urbano, que fica em cartaz até o dia 26 de setembro. A programação traz 27 curtas e 10 longas de 15 países, sendo eles Costa Rica, EUA, Bélgica, França, Angola, Japão, Índia, Senegal, Suíça, Chile, Cuba, Líbano, Polônia e Brasil. O projeto será realizado na sala de cinema do CCBB Brasília. Confira a programação completa no site.

A iniciativa faz parte da Mostra Internacional de Cinema e Arquitetura, que está na 4ª edição no DF. O objetivo do projeto é dar visibilidade a obras que discutem estruturas sociais e dinâmicas do cotidiano urbano. Na edição deste ano, o evento vem com uma programação que traz olhares audiovisuais voltados principalmente para mulheres. Os longas em cartaz mostram o protagonismo feminino, quebrando os estigmas entre mulheres cisgêneros e transsexuais. Neste sábado (14/9), o CCBB recebe o filme Mato seco em chamas, e, no domingo, será exibido o filme da diretora chinesa Chloé Zhao, Nomadland, vencedor de três Oscars em 2021.

Além dos filmes, o evento também traz apresentações artísticas, debates e oficinas com DJs, VJs e bandas. As sessões serão na sala de cinema do CCBB, sendo uma infantil e uma especial com acessibilidade, três debates, um sobre narrativas íntimas e ancestralidade, outro sobre acessibilidade e cinema e, por fim, outro sobre afeto e sexualidade. Haverá também mais seis oficinas, sendo quatro para escolas públicas, com uma oficina aberta ao público no CCBB e outra em São Sebastião.





Serviço

Cinema Urbano na Mostra Internacional de Cinema e Arquitetura

A partir de sexta-feira (13/9) e até 26 de setembro, às 20h, na sala de cinema do CCBB. Projeto gratuito. Para mais informações acesse: https://ccbb.com.br/brasilia/programacao/cinema-urbana/ .