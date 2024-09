Prime Video divulga trailer e novos cartazes de 'Maníaco do Parque'

O trailer de Maníaco do parque, nova produção nacional da Prime Video que conta a história do assassino em série mais famoso do Brasil, já está disponível. Francisco de Assis Pereira, sentenciado a 280 anos de prisão, foi condenado por agredir 23 mulheres e matar dez dessas vitimas. O serial killer brasileiro ficou conhecido como maníaco do parque por esconder os corpos das vitimas no Parque do Estado de São Paulo.

O filme estará na programação do Festival do Rio e encerra o evento no dia 12 de outubro. O lançamento no Prime será no dia 18 do mesmo mês. O último longa-metragem brasileiro da Amazon será estrelado por Silvero Pereira, que vive Francisco, e Giovanna Grigio como Elena, a delegada que lidera as investigações. Dirigida por Maurício Eça, a trama se baseia na busca pelo assassino, na investigação e na prisão de Francisco de Assis Pereira.

A música do trailer é uma versão de Where did You sleep last night, eternizada pela voz de Kurt Cobain e interpretada por Xamã. O arranjo feito pelo compositor da trilha sonora do filme, Ed Côrtes, e com trecho original escrito por Xamã dão outras cores ao clássico de Nirvana.