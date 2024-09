Confira os principais anúncios do State of Play de setembro

Ghost of Yotei, Lego Horizon Adventures e Astro Bot são alguns dos titúlos que apareceram no evento. - (crédito: Reprodução/Sony PlayStation)

Com o evento anunciado de surpresa para a noite desta terça-feira (24/9), o State of Play contou com anúncios voltados para o PlayStation 5 e para o PSVR2.

Astro Bot

Abrindo o evento, Astro Bot, novo jogo da Sony com seu mascote, o robozinho branco Astro, vai receber uma série de novas fases e 10 novos bots para serem salvo. O conteúdo novo de Astro Bot será gratuito e chega no final de 2024.

The Midnight Walk

Novo jogo dos criadores de Lost in the Random, The Midnight Walk traz um jogo com uma atmosfera macabra lembrando o estilo sombrio e gótico de Coraline e das obras de Tim Burton. O estilo gráfico do jogo simula completamente a arte de animação conhecida como Stop-Motion, homenageando as obras que inspiram Midnight Walk, o jogo ainda não tem uma data para chegar.

Leia também: Nintendo processa Palworld por violação de direitos autorais

Hell is Us

O novo jogo de ação e aventura que traz um mundo misterioso assombrado por entidades brancas ganhou um trailer de gameplay mostrando seu mundo aterrorizante.

Metro Awakening

O novo capítulo de Metro 2033, traz novamente o mundo afundado no subterrâneo do planeta e que sobreviveu a guerra nuclear, agora na realidade virtual, com uma nova história sobre Artyom. O jogo chega em 5 de novembro deste ano.

Palworld

O jogo de capturar monstrinhos, construir casas e lutar usando armas de fogo para sobreviver, finalmente vai chegar ao PlayStation 5. Palworld já está disponível para os donos do console da Sony.





Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

O novo conteúdo extra do beat’em’up de Tartarugas Ninjas vai adicionar mais dois personagens jogáveis ao elenco, Mona Lisa e Mondo Gecko e que já estão disponíveis para compra.





Dragon Age Veilguard

O novo jogo de capa e espada da Activision, ganhou dois trailers, um mostrando uma batalha contra um poderoso dragão numa muralha e outro focado em como construir uma classe de mago no jogo. Dragon Age Veilguard chega em 31 de outubro deste ano.

Alan Wake 2 - Lake House

A segunda expansão de Alan Wake 2 foi mostrada durante o evento, “A Casa do Lago” vai contar as últimas páginas do mistério de Wake, o conteúdo novo chega em algum momento de outubro.







Fear the Spotlight

O novo jogo de terror e suspense numa pegada retrô foi anunciado, produzido pela Cozy Game Pals e publicado pela Blumhouse Games. Fear the Spotlight ainda não tem uma data de lançamento definida.





Monster Hunter Wilds

Um novo título da Capcom da caçada aos monstros gigantescos trouxe um trecho de gameplay, enfrentando criaturas em diferentes terrenos, além de finalmente entregar uma data de lançamento para os fãs, Monster Hunter Wilds chega em 25 de fevereiro de 2025.





LEGO Horizon Adventures

Lego Horizon, uma nova aventura em blocos de Aloy, ganhou um trailer durante o State of Play, mostrando os bônus que viram na edição deluxe do game, como skins inspiradas em famosos personagens da PlayStation. Lego Horizon chega em 14 de Novembro deste ano.









Horizon Remaster

Horizon Zero Dawn vai ganhar uma remasterização para o PlayStation 5. O jogo que traz a caçadora, Aloy, foi lançado originalmente para PlayStation 4 em 2017, o jogo chega em 31 de outubro deste ano.

Stellar Blade X Nier Automata

O jogo de aventura e ação da Shift Up vai ganhar um modo foto e um conteúdo novo em parceria com a PlatinumGames, que vai colocar uma skin da 2B na Eve. A expansão ainda não tem uma data certa para chegar.

Ghost of Yo tei

A sequência de Ghost of Tsushima foi anunciada de surpresa no evento, trazendo uma nova protagonista para assumir a posição do “Fantasma”, o jogo se passará nas regiões do monte Yotei, 300 anos depois do jogo original. Ghost of Yotei chega em algum momento de 2025.