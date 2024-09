Gamers atacam intérprete queer protagonista de Ghost of Yotei

Anunciado na noite desta terça-feira (23/9), no State of Play, Ghost of Yotei novo jogo da Sucker Punch é uma sequência espiritual de Ghost of Tsushima, traz uma nova história do Japão feudal, deixando a lenda de Jin Sakai como legado da próxima aventura em outra ilha e 300 anos depois do primeiro jogo. Ghost of Yotei trará uma protagonista feminina conhecida como Atsu, interpretada pela atriz de gênero fluído, Erika Ishii, que se identifica tanto com o pronome dele, quanto como dela.

A atriz é conhecida por dublagens de outros personagens no mundo dos games, como Valkyrie, uma das personagens do Battle Royale, Apex Legends, ou por dar voz a nova versão de Sektor em Mortal Kombat 1 e agora, dublará a nova protagonista de Ghost of Yotei.

Apesar do curto período em que a personagem foi divulgada ao público, a reação da internet já emergiu com muitas críticas, principalmente no reddit, onde a comunidade se dividiu em reações mistas, muitas críticas em cima da pauta levantada pela intérprete de gênero fluído que vai participar do projeto.

“O problema é que isso é um tema recorrente quando alguém faz uma personalidade social sobre ser queer e colocar essa experiência no meu jogo por motivo nenhum. Sem ódio às pessoas trans, mas muito ódio para tornar isso vocal no nosso jogo, eu não consigo relaxar e aproveitar a imersão, sem ser cutucado, regurgitando políticas modernas como tem acontecido com tanta frequência” Comentou uma dos usuários no post sobre a atriz.



Outro usuário pareceu incomodado com a “pauta” levantada por Erika Ishii “O problema não é ser quem você quer ser. Essa atriz tem todo o direito de ser quem ela quiser ser. O problema é quando as pessoas tentam forçar as suas visões para os outros”.



Outra parte da comunidade de Ghost of Tsushima até ironizou aqueles que sentem que o jogo perderá qualidade em função da troca de gênero do personagem principal.

“No fim do dia é apenas uma pessoa no time, provavelmente pessoas piores já trabalharam em muitos jogos também, tipo criminosos e tal, sem a gente nem saber. O jogo será julgado por sua qualidade, não identidade ou ideologia, ou por uma fração de pessoas que trabalharam nele” comentou um usuário mais moderado na postagem.



Fãs mais moderados não vem nada demais com a troca de gênero do personagem principal. (foto: Reprodução/Reddit) Apesar dos comentários sobre a intérprete, a personagem Atsu não foi confirmada, nem como gênero fluido, neutro ou não-binário. Ghost of Yotei será o primeiro jogo da Sucker Punch Productions desenvolvido exclusivamente para o PlayStation 5, trazendo uma nova experiência como um samurai no Japão feudal. O jogo ainda não tem uma data de lançamento, mas a previsão é que chegue ao mercado em 2025.