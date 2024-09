Batman vai ganhar lugar na Calçada da Fama de Hollywood

Pela primeira vez na história, um herói dos quadrinhos vai ser consagrado na Calçada da Fama de Hollywood. Na quinta-feira (26/9), o Batman vai ocupar a 2.790ª estrela no hall reservado para grandes estrelas com direito à cerimônia e transmissão ao vivo pelo site oficial da condecoração.

Além da honraria, o personagem da DC Comics vai receber o título do Guinness World Records como primeiro herói a ter um lugar reservado entre as estrelas.

A celebração do personagem icônico vai contar com a presença do CEO da Câmara de Comércio de Hollywood, Steve Nissen, do presidente da DC, Jim Lee, da vice-presidente sênior e gerente geral da DC, Anne DePies, e do juiz oficial do Guinness World Records Michael Empric.

“Fãs do mundo todo ficarão emocionados em saber que Batman terá sua estrela dedicada ao lado das estrelas do Batman da televisão, Adam West, e do cocriador do Batman, Bob Kane”, declarou a produtora da Calçada da Fama de Hollywood Ana Martinez.

Com primeira aparição na coletânea Detective Comics n°27, em 1939, o herói completou 85 anos recentemente e é um dos mais amados no mundo das HQs. O disfarce noturno do jovem bilionário Bruce Wayne coleciona séries e filmes como Batman: O cavaleiro das trevas, dirigido por Christopher Nolan.