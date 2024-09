Carmen San Thiago faz exposição em homenagem aos ipês de Brasília

A exposição Capital dos Ipês inaugurou a mini galeria do 1º andar da padaria La Boulangerie, da 306 Sul, neste domingo (22/9). Com obras da artista Carmen San Thiago, a mostra traz elementos típicos brasilienses e as famosas flores da cidade. A entrada é franca.

“Sempre fui fascinada pelos ipês. Eles são um símbolo de resiliência e coragem. Acredito que, por meio das minhas obras, consigo compartilhar um pouco dessa poesia que vejo nas cores dos ipês”, destaca a artista,ao falar sobre o tema da exposição. Capital dos Ipês, em cartaz até o dia 22 de outubro. Quando foi convidada para inaugurar a galeria da La Boulangerie, Carmen pensou imediatamente em homenagear a flor. Para ela, os ipês são um símbolo de resiliência e de coragem.

Radicada em Brasília, a artista é conhecida por capturar em suas aquarelas a essência das paisagens urbanas. Com mais de 20 anos de carreira, Carmen, que já expôs em várias galerias pelo país, também chama a atenção por sua capacidade de retratar a flora brasileira com delicadeza e precisão. “Brasília é uma grande fonte de inspiração para mim. A interação entre arquitetura, paisagem e as vidas que se desenrolam aqui é o que guia meu trabalho”, observa ela.

