Shakira no Brasil: saiba quando começam as vendas de ingressos

Shakira anunciou dois shows no Brasil para fevereiro de 2025. A colombiana se apresentará no Rio de Janeiro, em 11 de fevereiro, e em São Paulo, no dia 13 do mesmo mês. A apresentação faz parte da nova turnê da cantora, intitulada Las mujeres ya no lloran world tour.

Leia também: Shakira anuncia dois shows no Brasil em 2025

Os fãs poderão ter acesso antecipado aos ingressos por meio do site oficial de Shakira. Para isso, é necessário se inscrever até 10h da próxima segunda-feira (7/10). Já a pré-venda começa na terça-feira (8), às 10h, no site da Ticketmaster.

Na quarta-feira (9), abrirão as vendas para os clientes do banco Santander. Já a venda geral abre às 10h da próxima sexta (11). Os ingressos custam entre R$ 980 a R$ 490, a inteira. Confira o calendário:

Pré-venda: 8 de outubro;

Clientes Santander: 9 de outubro;

Venda geral: 11 de outubro.

O show na cidade carioca ocorrerá no Estádio Nilton Santos, enquanto em São Paulo será no Estádio Morumbis. Além do Brasil, Shakira levará a turnê para o Peru, Colômbia, Chile, Argentina e México.

Shakira é a voz de diversos sucessos, que incluem: Whenever, wherever; Hips don't lie; Waka waka, grande sucesso da Copa do Mundo de 2010; TQG, parceria com Karol G; Chantaje, parceria com Maluma; Can't remember to forget you, com Rihanna; e Beautiful liar, com Beyoncé.