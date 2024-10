Raquel Brito passa mal em shopping e faz desabafo

Raquel recebeu alta na última sexta-feira (11), mas ainda lidou com momentos de mal-estar no fim de semana - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Raquel Brito, de 23 anos, enfrentou um susto após passar mal em uma prova de A Fazenda 16, resultando em cinco dias de internação devido a uma miocardite aguda. Na manhã desta segunda-feira (14), a irmã de Davi Brito relatou que a situação piorou após uma tentativa de "testar o coração" no shopping.



"Estava testando o coração, andando para ver se estava tudo bem, mas infelizmente não deu certo. Mal consegui andar pelo hotel, fui até o shopping para me distrair e logo passei mal", contou Raquel, que foi socorrida rapidamente no ambulatório do local.

Ela relembrou que, ao dar apenas dois passos dentro do shopping, começou a sentir uma forte sensação de desmaio. "Minha sorte foi que estava vazio. Sentia que ia cair a qualquer momento. Louvo a Deus por ter sido atendida prontamente, o que me ajudou a estabilizar."

Raquel recebeu alta na última sexta-feira (11), mas ainda lidou com momentos de mal-estar no fim de semana. No hotel, em São Paulo, teve que ser medicada novamente para conseguir descansar. Agora, ela planeja aproveitar um pouco a cidade antes de retornar para Salvador, onde mora.

Durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, Raquel recordou a sensação de passar mal durante a prova. Ela afirmou que, até aquele momento, estava se sentindo bem, sem dores ou qualquer indício de que algo estivesse errado.

"No início da prova, aquela dorzinha foi crescendo no peito. Tive falta de ar, dor de cabeça e uma sensação de que algo muito grave estava acontecendo. Achei que não sairia dali", desabafou a ex-peoa.

