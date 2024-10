Sogro de Cíntia Chagas detona Lucas Bove em áudio: "Não tem vergonha?"

O casamento do deputado Lucas Bove com a influenciadora Cíntia Chagas chegou ao fim após apenas três meses, marcado por graves acusações de violência doméstica. A separação gerou polêmica e repercussão nas redes sociais e na imprensa.

Osman Bove, pai de Lucas, expressou sua indignação em um áudio vazado, criticando o comportamento do filho. Ele enfatizou a falta de vergonha do deputado ao expulsar a esposa de casa. "Você não tem vergonha, não? Vai você para fora de casa e deixa ela lá!", disse Osman.

Cíntia, que registrou um boletim de ocorrência, obteve uma medida protetiva contra Lucas. O caso foi tratado sob a Lei Maria da Penha, e o deputado é investigado por violência doméstica, psicológica e ameaças. A 3ª Delegacia de Defesa da Mulher está cuidando do caso.

A confirmação do divórcio e as acusações pesadas atraíram a atenção do público. Cíntia, com 41 anos, decidiu buscar proteção legal após sofrer ameaças e perseguições, mostrando coragem diante da situação adversa.

Lucas Bove, com 36 anos, se vê no centro de uma crise pessoal e política. A repercussão das alegações pode impactar sua imagem pública e carreira. Os desdobramentos da situação são monitorados de perto pela mídia.

As investigações prosseguem sob sigilo judicial. O caso levanta discussões sobre violência doméstica e os desafios enfrentados por vítimas em busca de justiça e proteção, além de ressaltar a necessidade de conscientização sobre o tema.

