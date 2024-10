Delacruz rebate ataques de Flora Matos por créditos retirados em música: "O respeito acabou"

O rapper Delacruz se tornou alvo de novos ataques por Flora Matos nas redes sociais. Isso porque, para quem não sabe, na semana passada, a artista o acusou de ter regravado a canção ‘Perdendo o Juízo’, de 2017, para o seu novo álbum, Vinho, sem sua autorização, e exigia 100% dos royalties sobre ela.



Como resposta, o cantor e compositor alegou que a regravação havia sido feita com autorização prévia da editora dela. Todavia, nesta última quarta-feira (16), ela realizou novos ataques contra ele, por ter seus créditos na música supostamente apagados, além de ter acusado de usá-la para conseguir engajamento e o comparou com a cantora Luísa Sonza.

"Pior que Luísa ‘sonsa’ só esse arr*mbado sem noção que sai pegando música das pessoas sem falar nada e assinando, fazendo o povo achar que ele compôs. Fala para eles que você é intérprete, e não compositor! Fala para eles que as coisas que você canta não foi você que escreveu! Avisa! Pelo menos assim param de comparar oportunista com artista", disparou Flora Matos, por meio do seu perfil no X (antigo Twitter).

"O respeito acabou"

Em resposta, Delacruz rasgou o verbo, e além de expressar sua indignação pelas falas de Flora Matos, anunciou a solicitação de retirada da regravação de ‘Perdendo o Juízo’ nas plataformas de música. "Todo respeito que eu tinha por você acabou. Mesmo fazendo a regravação da forma correta eu vou retirar a música. Seu nome está na descrição da música, eu nunca disse que ela é minha. Isso só é possível porquê a editora que comprou de você os direitos da obra permitiu", disse ele.

"Eu realmente não sabia, mas agora já não importa. Fod****. É lamentável sua postura, na verdade a falta dela. Espero que você se recupere. Que Deus te ajude!", concluiu Delacruz.

Todo respeito que eu tinha por você acabou. Mesmo fazendo a regravação da forma correta eu vou retirar a música. Seu nome está na descrição da música, eu nunca disse que ela é minha. Isso só é possível pq a editora que comprou de você os direitos da obra permitiu. Eu realmente… pic.twitter.com/5bMPBwUYKD — Delacruz (@delaoriginal) October 16, 2024

