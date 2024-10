"No Rancho Fundo": Ariosto é assassinado e filho vira suspeito

O recurso do "Quem matou Ariosto?" será o rumo que a trama vai percorrer em seus últimos capítulos - (crédito: Reprodução/Globo)

Ariosto (Eduardo Moscovis), de No Rancho Fundo, será assassinado, e muitos personagens da trama serão suspeitos, inclusive Artur (Túlio Starling), filho do banqueiro.

O mocinho irá descobrir os podres do pai, inclusive que foi ele quem planejou seu sequestro, e ficará possesso com a história. Com tanta maldade, Artur pode muito bem ter matado o pai para ter paz e proteger a família Leonel.

Contudo, segundo o site Notícias da TV, só no último capítulo será revelado quem finalmente matou o banqueiro. O recurso do "Quem matou Ariosto?" será o rumo que a trama vai percorrer em seus últimos capítulos.

Além de Artur, outra grande suspeita é Zefa Leonel (Andrea Beltrão). A garimpeira não aceitou as investidas do banqueiro, e logo depois viu a vingança dele contra ela tomar forma por conta da Gruta Azul. Sendo ameaçada constantemente, a mãe de Quinota (Larissa Bocchino) pode muito bem ter feito o serviço sujo.

