João Guilherme revela vontade de se casar com Bruna Marquezine

João Guilherme, filho caçula de Leonardo, está vivendo um romance com Bruna Marquezine e já considera o casamento. Em sua participação no programa Lady Night, o ator revelou à apresentadora Tata Werneck que tem planos de subir ao altar jovem. "Penso muito. Por mim, eu já tava arrumando com a minha amada para estar casando já", declarou, demonstrando a seriedade de seus sentimentos pela atriz.

Durante o programa, João foi submetido a um detector de mentiras, onde suas respostas sinceras revelaram seu entusiasmo pela relação. Ao ser questionado sobre estar apaixonado, ele respondeu prontamente: "Estou apaixonadíssimo". Essa revelação reafirma a conexão forte entre os dois, que assumiram o namoro publicamente há alguns meses.

Além de compartilhar suas aspirações amorosas, João também abordou sua relação com ex-namoradas, afirmando que não tem boas relações com elas e descartando qualquer chance de reatar com Jade Picon. Essa declaração mostra um lado mais reflexivo do artista, que busca seguir em frente em sua vida pessoal.

O futuro parece promissor para João e Bruna, que, com o apoio de seus fãs, podem estar dando passos significativos em direção a um compromisso mais sério. O desejo de João de se casar jovem pode ser um sinal de que ele está pronto para um novo capítulo ao lado da atriz, que também é admirada por sua carreira e conquistas.

