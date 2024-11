"Finalmente os refrescos": cena-meme de ‘Alma gêmea’ vai ao ar nesta semana

Cen a famosa da novela Alma gêmea , veiculada na Globo entre 2005 e 2006, será reprisada esta semana no programa Vale a pena ver de novo. A atriz Ana Lúcia Torre, no papel da vilã Débora , é quem protagoniza a sequência, que virou meme nas redes sociais.

Os quatro personagens que bebem dos famosos ‘refrescos’ fazem caras e bocas, dando a entender que qualquer um deles poderia ter ingerido o veneno. O capítulo, porém, acaba com um frame do rosto de Débora, fazendo com que o telespectador fique ansioso pelo desfecho, a ser exibido apenas no dia seguinte.