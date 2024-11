Morre escritor José Clemente Pozenato, autor de 'O Quatrilho', aos 86 anos

José Clemente Pozenato nasceu em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, em 1938 - (crédito: Divulgação/Academia Rio-Grandense de Letras)

O escritor e professor José Clemente Pozenato morreu na noite de segunda-feira (25/11), aos 86 anos, em Caxias do Sul (RS). Ele estava internado no Hospital da Unimed e morreu após complicações durante um procedimento cardíaco.

José foi autor do romance O quatrilho, escrito em 1985, adaptado para o cinema, em filme dirigido por Fábio Barreto e indicado para o Oscar em 1996, na categoria de melhor filme estrangeiro.

O velório do escritor será realizado na manhã desta terça-feira (26/11), no Memorial São José.

José Clemente Pozenato nasceu em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, em 1938. Era bacharel em filosofia e tinha mestrado em estudos de literatura brasileira pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e doutorado em Letras pela PUCRS.

Ele também foi membro do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul e secretário de Cultura do município de Caxias do Sul.Em 2009, foi escolhido como patrono da Feira do Livro da cidade de Farroupilha.