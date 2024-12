Prêmio eSports Brasil 2024 é entregue hoje aos destaques dos games no país

Com 24 categorias, o prêmio vai consagrar o melhor do eSport brasileiro de 2024. - (crédito: Divulgação/PeB)

O Prêmio eSports Brasil (PeB) 2024 vai receber a 8ª e maior edição da premiação de esportes eletrônicos da América Latina, nesta quinta-feira (12/12), no Memorial da América Latina, em São Paulo. O evento vai homenagear os grandes destaques do segmento nesse ano.

O evento começa às 21h30, com transmissão ao vivo pelo SporTV e plataformas digitais do PeB e da Player1, e promete uma noite inesquecível, com convidados especiais, apresentações musicais de peso, interatividade e, claro, a consagração de grandes talentos do cenário competitivo de games do Brasil.

A premiação conta com 24 categorias, ativações de marcas de destaque e uma ampla transmissão multiplataforma, consolidando-se como único momento de reunião e celebração das mais diversas modalidades dos eSports no país.

Atrações musicais

A música terá um papel central no evento, com apresentações de artistas protagonistas no atual cenário brasileiro. O PeB 2024 contará com uma seleção eclética de atrações que vão desde o rap até a música eletrônica, como:

WIU , um dos rappers proeminentes da cena atual, com singles como Felina e Horas Iguais, que exploram temas de identidade e introspecção. A sua presença no evento traz ainda mais visibilidade ao crescente movimento do rap no Brasil, particularmente entre o público jovem conectado aos esportes eletrônicos.

Azzy , rapper que ganhou grande notoriedade com sua participação em projetos como o Poesia Acústica. Com seu estilo único e intimista, Azzy vem conquistando um espaço cada vez maior nas playlists nacionais, sendo uma voz relevante na música urbana do Brasil.

Rincon Sapiência , traz a tradição do rap brasileiro com seu trabalho profundo e potente, contando com colaborações de peso com artistas como Emicida e Mano Brown. Sua presença no PeB não só representa a cultura do hip hop, mas também a conexão entre música e os jogos, já que seus temas muitas vezes abordam resistência, luta e superação, elementos que dialogam diretamente com o espírito dos esportes eletrônicos.

Zeeba , cantor de música eletrônica com sucessos globais como Hear Me Now (com Alok e Bruno Martini), que traz uma atmosfera energética e vibrante para a cerimônia. Sua música, conhecida por suas batidas cativantes e letras universais, tem sido uma das mais ouvidas nas plataformas digitais, garantindo a presença de uma base de fãs global.

Pocah, estrela do funk brasileiro, com uma carreira sólida e hits que marcaram a música pop nacional, como Não Sou Obrigada e Bandida. Ela, que também tem se destacado na TV, traz o funk para o evento, adicionando uma camada de diversidade sonora que conecta diretamente com o público de todas as idades.

Além dessas atrações, a cerimônia será palco de performances icônicas, como a do coletivo Espada de Prata, que vai encenar batalhas medievais épicas ao som da violinista Cammyli Aguiar, conhecida por seu trabalho musical pop e geek.

O evento também contará com uma apresentação do youtuber Lucas Vinícius, mais conhecido como Lucas Inutilismo – que recentemente lançou um álbum com músicas em diferentes vertentes do heavy metal e com forte influência de outros estilos –, e da famosa Batalha da Aldeia (BDA), um dos maiores coletivos de batalhas de rimas do Brasil, que levará ao PeB 2024 um duelo entre MCs cheio de improvisação.

Convidados

O PeB 2024 terá ainda uma série de participações especiais. Entre os convidados estão influenciadores, como Samira Close, Flakes Power e Luqueta – alguns dos maiores nomes do streaming de eSports no Brasil.

Personalidades da mídia e do entretenimento também estão confirmados, como o humorista Carioca, o casal Julio Cocielo e Tata Esteniecki, o criador de conteúdo Matheus Costa e o cantor Manuel Gomes, que se tornou um fenômeno viral com a música Caneta Azul.

Para completar, a cerimônia terá a participação do vice-campeão mundial de Fórmula 1 e atualmente na Stock Car, Felipe Massa; do bicampeão do Arnold Classic e ex-fisiculturista, Julio Balestrin e de outras personalidades famosas do grande público, como o influenciador digital de futebol Negrete, o ator e apresentador Victor DiCastro, o influenciador Stenio Girardelli, mais conhecido como “Lactea”, o gamer Patife e o grupo Aqueles Caras, sucesso no YouTube.

Troféus para grandes destaques dos eSports

Com 24 categorias, a 8ª edição do PeB premiará os principais talentos de 2024 nos eSports, incluindo em votações exclusivamente populares para Streamer do Ano e Craque Betano da Galera. O júri técnico, composto por 68 especialistas e membros da comunidade gamer, também participa da escolha dos vencedores de outras 22 modalidades, como Melhor Atleta - Cenário Inclusivo e Atleta de eSports do Ano. A lista completa pode ser vista aqui.

