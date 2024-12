Morre Alfa Anderson, a vocalista do grupo Chic, aos 78 anos

Morreu aos 78 anos, Alfa Anderson, vocalista da banda Chic, na última terça-feira (17/12). O anúncio foi feito por meio das redes sociais do parceiro e líder da banda da artista, Nile Rodgers. A causa da morte não foi divulgada.

Leia também: O que Benny Blanco disse sobre noivado com Selena Gomez



Veja aqui o post divulgado por Nile Rodgers

A cantora esteve por trás de sucessos das pistas de dança na década de 80, com canções marcantes como “Le Freak” e “Good Times”. Ela foi uma das principais vozes do grupo entre 1978 e 1983. A banda Chic foi simbólica no período de tendências da música disco.

Logo ao entrar na banda, Anderson era segunda voz nas músicas, mas após a saída de Norma Jean Wright, que optou por seguir carreira solo, a cantora assumiu o posto de primeiro “lugar” oficialmente. Com uma nova formação e ainda liderado por Nile Rodgers, o Chic vai marcar presença no palco do C6 Fest, que acontece em maio de 2025, em São Paulo.

História

Alfa Anderson nasceu em 7 de setembro de 1946 na Georgia, Estados Unidos. Mesmo demonstrando talento para a música desde os primeiros anos de vida, a artista seguiu no ramo educacional. Se formou na Universidade de Columbia, onde obteve mestrado em inglês.

Leia também: Dupla musical Palavra Cantada comemora trinta anos de composições educativas



Durante o período em que lecionava no Hunter College, em Nova York, ela aproveitava o tempo livre para gravar backing vocals para discos de outros artistas, como Nat Adderley, Roy Buchanan, o grupo Odyssey, entre outros.

Em meados de 1980, quando o Chic passava por um hiato, ela deu continuidade em sua carreira acadêmica e tornou-se diretora da Academia El Puente para a Paz e Justiça do Brooklyn. Após a saída da banda, ela continuou produzindo músicas, sendo as últimas lançadas no álbum “Music from my heart”, de 2017.

*Estagiária sob supervisão de Luciana Corrêa