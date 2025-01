Compare Games retorna com um catálogo com quase de 3 mil jogos

O Compare Games está oficialmente de volta! A plataforma de comparação de preços de jogos, que fez grande sucesso entre os gamers na década de 2010, volta ao ar nesta quarta-feira (14/1) repleta de novidades e com cerca de 100 mil usuários cadastrados.

Totalmente reformulado, o site apresenta aos jogadores diversos recursos inéditos, incluindo quase três mil produtos digitais voltados para o mundo dos games que vão desde os jogos em si, como gift cards de PCs e consoles da Nintendo, PlayStation, Xbox, entre outras plataformas —, disponíveis para compra, uma vasta biblioteca com informações sobre marcas e jogos e um sistema gamificado que recompensa os usuários que são mais engajados.

Além disso, a popular ferramenta que comparava os preços de mídias físicas no varejo brasileiro, presente na versão antiga do Compare Games, está de volta e com novidades, como a comparação de preços de acessórios e outros equipamentos voltados para o público gamer, como headsets, teclados, mouses, mousepads e joysticks.

A plataforma também passa a oferecer um programa de fidelidade, que, por meio de dinâmica gamificada, permite ao usuário acumular pontos a cada interação no site, como a realização de cadastro, elaborações de reviews, compras de produtos, likes em análises e outras formas de ganhar pontos que serão anunciadas em breve.

A partir dessa iniciativa, os usuários serão ranqueados, ganhando emblemas e subindo de níveis e poderão receber benefícios exclusivos, que também serão revelados em breve. Para melhorar a troca de informações, o novo Compare Games conta com integração ao Discord, que permite à comunidade tirar dúvidas, trocar dicas e dividir experiências.

“Estamos muito animados com o lançamento do Compare Games e temos certeza de que criaremos uma comunidade ativa e engajada na plataforma”, celebra Leonardo Leme, CEO do Compare Games. "A plataforma está em constante evolução, com implementação de novos jogos, acessórios, ferramentas e conteúdos e, para isso, o feedback de nossa comunidade e de nossos parceiros será sempre bem-vindo."

Tradição, suporte e informação

Criado em 2011, o Compare Games se consolidou como um ponto de encontro para os gamers brasileiros e, com a nova interface, promete tornar a experiência de navegação mais ágil e intuitiva. O site conta com o apoio do mesmo grupo investidor do Vozão Games e oferece um ecossistema completo e dinâmico para os gamers, incluindo a Comparepedia, uma enciclopédia com conteúdo sobre games, que é atualizada constantemente, e um blog com reviews e informações sobre lançamentos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para conhecer a plataforma basta clicar no link