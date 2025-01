Coldplay transmite maior show ao vivo na Índia pelo Disney+ Hotstar

A icônica banda Coldplay alcançará um marco histórico ao transmitir ao vivo o maior show de sua turnê Music of the Spheres diretamente da Índia.

O evento está marcado para 26 de janeiro no Estádio Narendra Modi, em Ahmedabad, que comporta 132.000 pessoas, sendo a maior apresentação da carreira da banda liderada por Chris Martin.

O espetáculo será transmitido pelo Disney+ Hotstar, permitindo que fãs de toda a Índia acompanhem esse momento especial.

“Namaste, todos os nossos amigos na Índia. Estamos muito felizes em anunciar que nosso show de Ahmedabad será transmitido ao vivo no Disney+ Hotstar,” declarou Chris Martin em uma publicação no Instagram. A apresentação também incluirá imagens exclusivas dos bastidores, oferecendo aos fãs uma experiência ainda mais imersiva.

Coldplay parceria com Disney+ Hotstar reforça conexão com o público indiano

A colaboração com o Disney+ Hotstar reflete o compromisso de ampliar o acesso ao entretenimento de alta qualidade. Sanjog Gupta, CEO da JioStar Sports, destacou a importância do evento: “Nossa parceria com o Coldplay exemplifica nosso objetivo de oferecer experiências culturais icônicas a audiências em todo o país. Com nossa tecnologia avançada, estamos quebrando barreiras e promovendo celebrações compartilhadas em escala nacional.”

Antes desse show histórico, a banda se apresentará no Estádio DY Patil, em Mumbai, nos dias 18, 19 e 21 de janeiro. Além disso, no dia 22 de janeiro, Coldplay lançará o filme Moon Music: A Film for the Future no YouTube, com exibições em 360 graus em cidades como Londres, Manchester e Seul.

Esse projeto inovador contará ainda com um remix liderado por fãs, criado com tecnologia de IA da Microsoft.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis