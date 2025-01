Selena Gomez se voluntaria para apoiar vítimas de incêndios em Los Angeles

Selena Gomez tem se destacado por suas ações de apoio às vítimas dos incêndios florestais devastadores que atingiram Los Angeles em janeiro de 2025.

Conhecida não apenas por sua carreira como atriz e cantora, mas também pelo trabalho filantrópico, a estrela de Only Murders in the Building demonstrou, mais uma vez, seu compromisso com a comunidade.

Em uma série de publicações no Instagram Stories, Selena foi vista se voluntariando para ajudar no processo de distribuição de alimentos para as pessoas afetadas pelos incêndios. Em um dos vídeos, ela aparece separando sanduíches junto a policiais e outros voluntários, ajudando a levar o alimento a quem mais precisa. “Grata por essas pessoas”, escreveu a artista, demonstrando sua profunda gratidão a todos os envolvidos no trabalho humanitário durante essa crise.

Selena tem utilizado sua plataforma para incentivar seus seguidores a se envolverem também, e sua presença no local ajudou a chamar atenção para a necessidade de apoio àqueles que perderam tudo durante os incêndios. Sua atitude de voluntariado se destaca em um momento em que as comunidades de Los Angeles ainda tentam se recuperar dos danos causados pelas chamas.

Selena Gomez se mobiliza durante a crise

Além de sua própria ação de voluntariado, a empresa de cosméticos Rare Beauty, fundada por Selena Gomez, também está se mobilizando para ajudar as vítimas dos incêndios. Em uma declaração pública em suas redes sociais, a marca compartilhou os esforços realizados para apoiar a comunidade de Los Angeles durante a tragédia. A Rare Beauty focou em garantir a segurança de seus funcionários na cidade, mas também se envolveu ativamente com organizações locais, ajudando na distribuição de doações e oferecendo suporte àqueles mais impactados pela crise.

A empresa também montou kits de atendimento de emergência, contendo itens essenciais para os centros de evacuação da cidade, ajudando a atender a necessidade imediata das pessoas que precisaram deixar suas casas. Além disso, Rare Beauty fez doações para a Los Angeles Fire Department Foundation e a World Central Kitchen, duas organizações que estão trabalhando diretamente no local, fornecendo alimentos e recursos essenciais para os afetados pelos incêndios.

Outra iniciativa importante foi o apoio à saúde mental dos jovens impactados pela tragédia. Por meio do Rare Impact Fund, a marca está trabalhando com organizações que promovem o bem-estar emocional e psicológico dos jovens, garantindo que, em meio a tanto sofrimento, eles tenham acesso aos recursos de que precisam para se recuperar e seguir em frente. A Rare Beauty destacou que a jornada de recuperação será longa e desafiadora, mas reforçou o compromisso em continuar a apoiar as vítimas durante o processo de reconstrução.

Ao demonstrar sua solidariedade tanto pessoalmente quanto através de sua empresa, Selena Gomez está mais uma vez mostrando como a arte e a filantropia podem andar juntas, fazendo a diferença na vida de tantas pessoas em tempos de necessidade.

