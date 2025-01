Alice Braga se declara à namorada produtora de Ainda Estou Aqui: ‘Orgulho’

Alice Braga não escondeu a emoção ao celebrar as indicações do filme Ainda Estou Aqui ao Oscar 2025. Dirigido por Walter Salles, o longa foi indicado a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres. Além de exaltar o cinema nacional, Alice usou suas redes sociais para se declarar à namorada, Renata Brandão, produtora executiva do projeto. "É mágico estar nessa jornada com você, te ver voar e brilhar", escreveu a atriz em um vídeo das duas juntas em uma moto.

A artista destacou a dedicação de Renata na produção do filme, afirmando que o trabalho da companheira é fonte de inspiração. "Que alegria ver o cinema brasileiro sendo representado por tanto talento e dedicação. Todo meu amor e admiração por você, Renata. Viva nossa cultura e nosso cinema!", declarou Alice, evidenciando o orgulho de participar desse momento histórico ao lado da namorada.

Alice também fez questão de enaltecer Fernanda Torres, que vive Eunice Paiva, esposa de Rubens Paiva, no longa. Em suas palavras, Fernanda é uma atriz completa, uma intelectual e uma pensadora, qualidades que a tornam uma representante ideal do Brasil na premiação. "Como é bom ser ela, que inspira com tanto talento e verdade. Viva você, Nanda, e viva Eunice Paiva, sua força e sua alma!", celebrou a atriz.

Com um tom de agradecimento, Alice finalizou sua mensagem reforçando a importância do cinema nacional no cenário global. "Obrigada por essa alegria, amigos amados. Viva todos vocês e viva nosso cinema!", concluiu a atriz. As indicações de Ainda Estou Aqui reforçam a relevância da produção brasileira, que ganha ainda mais brilho com o carinho e apoio público entre Alice Braga e Renata Brandão.

