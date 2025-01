Ator Gerson Brenner está internado em UTI em hospital de São Paulo

O ator Gerson Brenner, de 65 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, no Itaim, em São Paulo. A internação foi confirmada nesta sexta-feira (31), e o artista recebe tratamento com antibióticos para um quadro de pneumonia. Segundo o boletim médico divulgado na quinta-feira (30), seu estado é estável, mas ainda não há previsão de alta. A unidade de saúde não forneceu informações adicionais sobre sua evolução clínica.

Brenner, conhecido por seu trabalho na televisão, enfrenta complicações de saúde desde 1998, quando foi vítima de um assalto e baleado na cabeça. O ataque aconteceu na Rodovia Ayrton Senna, quando ele parou para trocar um pneu e foi surpreendido por criminosos. O disparo atingiu áreas do cérebro responsáveis pela fala e locomoção, deixando sequelas permanentes e afastando-o da carreira artística.

Na época do incidente, Gerson estava em destaque na novela Corpo Dourado, da TV Globo, interpretando o fazendeiro Jorginho. O ator havia finalizado gravações no Rio de Janeiro e seguia para São Paulo quando caiu na emboscada. O crime chocou o país, e desde então, Brenner tem recebido cuidados médicos intensivos, necessitando de acompanhamento contínuo.

A internação do ator preocupa fãs e colegas de profissão, que seguem na torcida por sua recuperação. Sua trajetória, marcada pelo talento e pela superação, continua sendo lembrada pelo público. A família ainda não se pronunciou sobre o caso, mas espera-se novas atualizações do estado de saúde nos próximos dias.

