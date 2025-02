Sabrina Carpenter anuncia versão deluxe do álbum Short n’ Sweet

A cantora Sabrina Carpenter anunciou, nesta terça-feira (04/02), nas redes sociais a versão estendida do álbum "Short and sweet". Com o lançamento marcado para o dia 14 de fevereiro, o delux terá cinco faixas adicionais e uma colaboração com a cantora Dolly Parton na canção “Please please please’.

Na legenda, Sabrina agradece aos fãs: “como agradecimento por darem a este álbum 2 Grammy's :') Short n’ Sweet Deluxe já está disponível para pré-encomenda E sim, isso diz com a participação da Miss Dolly Parton... ”.

O álbum concorreu a cinco categorias no Grammy Awards, que ocorreu neste domingo (2/2), e ganhou o prêmio de 'Melhor Álbum de Pop Vocal", que estava concorrendo com grandes nomes como Taylor Swift e Ariana Grande. O hit ‘Espresso’ também levou o prêmio de ‘Melhor Performance Pop Solo’.

Os fãs estão animados para o lançamento da versão deluxe do álbum. Aliás, após vazar no Tik Tok, a faixa ‘Busy Woman’ já garantiu o coração do público como uma das favoritas. Além disso, a parceria com Dolly, conhecida como a rainha da música country norte-americana, gerou expectativas nos fãs para a possibilidade de Sabrina explorar o gênero musical no futuro.

Short n’ Sweet foi o sexto álbum de estúdio da artista, e ficou duas semanas em primeiro lugar nos charts da Billboard 200. No entanto, a norte-americana tem mais de 10 anos de carreira. Em 2014, ganhou destaque ao interpretar a personagem Maya na série ‘Garota conhece o mundo’ do Disney Channel. No ano seguinte, fez o debut no mundo da música com o primeiro álbum ‘Eyes Wide Open’.