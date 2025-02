Preta Gil fala sobre tratamento e bolsa de colostomia definitiva: "Sofro"

Agora em casa, a artista segue sob cuidados médicos e fisioterapia, mantendo-se otimista diante dos desafios do tratamento contra o câncer - (crédito: Reprodução/Instagram )





No último domingo (16/2), Preta Gil concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, onde compartilhou detalhes sobre sua recuperação após uma longa internação e um procedimento cirúrgico de mais de 20 horas. Agora em casa, a artista segue sob cuidados médicos e fisioterapia, mantendo-se otimista diante dos desafios do tratamento contra o câncer.

"Vim pra casa com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Tenho mil privilégios e isso faz toda diferença. Eu não reclamo, não tenho como reclamar", afirmou Preta. Apesar da fragilidade física, a cantora ressaltou sua gratidão pelo suporte recebido. "Estou fragilizada, obviamente, com o corpo ainda muito debilitado, ainda com drenos, sondas, ainda invadida", explicou.

Durante o período de internação, a alta hospitalar se tornou um objetivo pelo qual batalhou diariamente. "Os médicos diziam: ‘se você não andar três vezes por dia, a gente não vai te dar alta’. E eu andava aquele hospital todo. Fui batalhando pela minha alta, pra sair de lá. Batalhando e ir melhorando, conversando com médicos", relembrou.

Ainda em janeiro, a artista revelou que precisou utilizar uma bolsa de colostomia provisória, um procedimento indicado para auxiliar na eliminação de fezes e gases em casos de doenças intestinais graves, como o câncer. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião digestivo Dr. Murilo Lobo explicou que, em alguns casos, a colostomia pode ser definitiva. "O intestino precisa estar funcionando sempre e, se a forma de funcionar é colocando uma bolsa de colostomia, essa é a opção que o paciente oncológico tem. Depois de um tempo, a vida é quase normal, mas o paciente oncológico tem a chance de se curar e o intestino voltar a funcionar normalmente através da bolsa. Então, é uma alternativa perfeitamente viável", pontuou.

Apesar das dificuldades, Preta mantém um olhar positivo sobre a nova realidade. "Sofro, sofro muito. Tenho 50 anos, tenho muito que viver, amar, então poderia ser um choque muito grande e isso podia me acometer de triste, de melancolia, mas de jeito nenhum. Sou grata à bolsa, a essa tecnologia, essa maravilha que é a bolsa de colostomia. Se não existisse, talvez eu não estivesse aqui, não conseguiria operar", refletiu.

Ao longo da internação, a artista contou com o apoio incondicional da família e dos amigos, além das inúmeras mensagens de carinho enviadas por fãs. "Foi um período duro, mas muito bonito. É inacreditável como a nossa família se fortaleceu, se juntou ainda mais. Meu pai [Gilberto Gil] passou Ano Novo comigo e ele dormiu na caminha junto com a Flora [Gil, madrasta de Preta], os dois apertadinhos. Pode parecer bobagem, mas não é. Assistir Ivete [Sangalo] na televisão, me mandando mensagem, muito linda!", contou, emocionada.

