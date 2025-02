Evento de humor feito por drag queens estreia em Brasília

A Biblioteca Demonstrativa de Brasília será palco da primeira edição do Comédia Drag, evento de humor feito por drag queens, nesta sexta-feira (21/2), a partir das 20h. Em sua estreia, o espetáculo será comandado por Victor Baliane, drag comediante e apresentadora, e apresentação de Valnttini. Com quatro noites de humor, as sessões ocorrerão uma vez ao mês, com entrada gratuita.

Convidada para a estreia do projeto, a artista Valenttini é conhecida pelo humor rápido de interações com o público ao falar de assuntos cotidianos. Com 23 anos de carreira, já atuou em boates como Tunnel e Blue Space, conhecidas na cena artística de São Paulo. Integra também o elenco do Gongada Drag, espetáculo de humor que mistura o estilo “roast” de comédia, uma forma de comédia de insulto, originária do humor americano na qual um convidado de honra é submetido a piadas às suas custas, no dicionário LGBTQIAP+, é gongado.

Apresentadora do projeto, Victor Baliane começou sua trajetória drag em Goiânia. Atuou em projetos de humor como Gongada Drag e Fest Drag, um festival que conta com oficinas, mostra audiovisual, shows e performances, incluindo uma mostra competitiva. Suas inspirações na comédia foram as artistas Silvetty Montilla, considerada a maior drag queen do país e uma das maiores artistas da noite LGBTQIAP+ brasileira, e Suzy Brasil, drag queen vivida por Marcelo Souza há 30 anos, e vencedora do Prêmio PRIO do Humor em 2023, criado por Fábio Porchat, pelo espetáculo Bye Bye Bangú e vice-campeã da terceira temporada do LOL Brasil: Se Rir, Já Era.

Promovida pelo Distrito Drag, a iniciativa foi pensada para fomentar a arte drag para um público maior. A cada edição, uma humorista drag queen de projeção nacional é convidada para se apresentar. O projeto integra o programa Diversidade Cultural e Cidadania, realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.





Comédia Drag

Sexta-feira (21/2), às 20h. Biblioteca Demonstrativa de Brasília (Entrequadra 506/507, Asa Sul.) Entrada gratuita.