Lucas Lucco mostra empatia após internação de Whindersson Nunes: ‘Gigantesco’

Lucas Lucco, cantor, que já comentou várias vezes sobre crises de ansiedade, mostrou empatia com Whindersson Nunes, nesta sexta-feira (21). O humorista se internou em uma clínica psiquiátrica para cuidar da saúde mental.

"Eu fiquei muito tocado com a atitude (com certeza incentivada pelas pessoas que amam ele) do @whinderssonnunes de procurar um suporte profissional como a ‘internação’. Essa palavra não é a mais adequada. Por isso, prefiro chamar de ‘retiro’. Eu sei o quanto essa decisão é marcante, sabe? Estar em um lugar rodeado de profissionais, sem celular e nem nada, recebendo visitas de vez em quando, fazendo terapia, falando com médicos, medicando etc", começou.

Leia também: Saiba por que Whindersson Nunes decidiu se internar em clínica psiquiátrica

‘Gigantesco’

"Eu achei muito corajoso isso. É de uma bravura imensa! Isso já aconteceu comigo… E não foi só uma vez. Mas não tive coragem, e eu ainda nem tinha um propósito definido para falar sobre abertamente nas redes sociais. Só quero dizer que o Whindersson é uma fortaleza… Esse cara vai sair dessa GIGANTESCO! E eu vou estar aqui para aplaudir a vitória dele. Mais uma de muitas que virão", concluiu.

Na quinta-feira (20), a produtora do humorista explicou a decisão do artista para os fãs em um comunicado. "Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento", pontuou um trecho.

