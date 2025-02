Marido de Isabel Veloso diz que influenciadora tem alucinações

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, continua enfrentando fortes dores desde que passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula. Dias depois do procedimento, ela foi diagnosticada com pancreatite autoimune aguda e hepatite, o que agravou seu estado de saúde.

Na manhã desta terça-feira (25), Isabel precisou ser atendida por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), conforme relatou seu marido, o empresário Lucas Borbas, de 27 anos. O casal, que recentemente celebrou o nascimento do filho Arthur, no dia 29 de dezembro de 2024, enfrenta mais um desafio enquanto a jovem lida com complicações pós-operatórias.









"A Bel está tendo alucinações por conta de medicamentos para dor", revelou Lucas em entrevista à Quem.

Na última segunda-feira (24), Isabel sentiu-se mal e retornou ao hospital, onde recebeu o diagnóstico de pancreatite aguda e inflamação no fígado. Além disso, passou a sentir dores no apêndice, o que a preocupou ainda mais.

"Pancreatite aguda e fígado inflamado. Para ajudar, agora meu apêndice começou a doer e incomodar", desabafou a influenciadora.

Segundo Lucas, as complicações surgiram após Isabel passar por uma cirurgia no CEONC (Centro de Oncologia de Cascavel), onde retirou a vesícula e realizou a implantação de um portocath, um cateter utilizado para facilitar o tratamento do câncer. Ele explicou que as dores no pâncreas são um efeito colateral do Nivolumab, medicamento utilizado no combate ao Linfoma de Hodgkin – tipo de câncer pelo qual Isabel ficou conhecida na web ao compartilhar sua batalha.

"Todas essas dores no pâncreas são por conta do Nivolumab. Essa medicação tende a criar doença autoimune. E o fígado dela está inflamado também", afirmou o empresário.

Mesmo diante de tantas dificuldades, Lucas usou o Instagram para reforçar seu apoio à esposa e também para rebater críticas que ela recebeu ao anunciar a gravidez enquanto passava por um tratamento paliativo contra o câncer.

Leia também: Jenny Miranda rebate ataques de Gato Preto e ameaça processo

"Chamam de egoísmo o que, na verdade, é coragem. A Isabel escolheu ser mãe mesmo diante de todos os desafios e isso não é um ato de egoísmo, é amor na sua forma mais pura. Julgar é fácil, mas viver o que ela vive todos os dias exige uma força que poucos conhecem. Respeito e admiração é o mínimo que ela merece", declarou ele nos Stories.

O conteúdo Marido de Isabel Veloso diz que ela está tendo alucinações aparece primeiro em Feed TV.

O post Marido de Isabel Veloso diz que ela está tendo alucinações foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.