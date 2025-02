Apresentadora é espancada em confusão dentro camarote em Vitória

A apresentadora Daniela Carla, de 49 anos, foi vítima de agressão no camarote Sambão do Povo durante os desfiles das escolas de samba em Vitória, no último sábado (24). O episódio violento envolveu também sua filha, de 26 anos, e ocorreu devido a um desentendimento relacionado à disputa por espaço próximo às grades do evento. A agressora, uma mulher não identificada, atacou Daniela com tapas, empurrões e até puxões de cabelo.

A apresentadora e sua filha estavam próximas à área das grades, onde ocorreu o conflito. As outras três mulheres envolvidas na confusão também foram levadas pela Polícia Militar, que atendeu à ocorrência no local.









Além de Daniela Carla e sua filha, a agressora e as outras três mulheres foram levadas à delegacia para prestar depoimento. Daniela, por sua vez, registrou queixa, mas se recusou a assinar o termo de comparecimento em juízo, preferindo se concentrar nas medidas cabíveis para garantir que o caso fosse resolvido de forma justa. A recusa foi justificada pela apresentadora, que afirmou ser ela a verdadeira vítima da situação.

Leia também: Jenny Miranda rebate ataques de Gato Preto e ameaça processo

Por meio de suas redes sociais, Daniela comentou sobre o ocorrido, afirmando que ainda não estava preparada para gravar um vídeo sobre o caso, mas que sabia da grande curiosidade do público. "Ainda não quero gravar vídeo sobre o acontecido, mas como muita gente está perguntando, vou tentar resumir. Fui agredida por três mulheres durante o desfile das escolas de samba de sábado. A Polícia Militar levou as três para a delegacia", explicou a apresentadora em sua publicação.

No post, Daniela também pediu ajuda aos seguidores para obter mais provas que pudessem colaborar com o caso. "As medidas cabíveis estão sendo tomadas! Agradeço a pessoa que gravou o vídeo que serviu como prova contundente. Sei que outras pessoas também filmaram. Peço que se você tiver ou souber de alguém que tem outros vídeos, me mande, por favor. Quanto mais provas melhor", completou a apresentadora.

O conteúdo Apresentadora é espancada em confusão dentro camarote; veja imagens aparece primeiro em Feed TV.

O post Apresentadora é espancada em confusão dentro camarote; veja imagens foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.