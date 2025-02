Carnaval do Recife terá Pabllo Vittar e Gloria Groove no mesmo dia

No Marco Zero, maior palco da festa recifense, mais de 30 atrações convidarão o público a celebrar o Carnaval de rua mais eclético, democrático e emblemático do país. Em seis dias de folia, a programação oferecerá uma generosa panorâmica da diversidade e da força da produção musical pernambucana e brasileira, celebrando frevo e brega, samba e pagode, mangue e pop, revelações e tradições, novos e antigos, secos e molhados sucessos de todos os tempos. Grandes sucessos, como: Gloria Groove, Pabllo Vittar e João Gomes estão confirmados na programação!

Nos seis dias de festa, a programação inicia pelo começo da cultura pernambucana: celebrando as tradições que inauguraram a música, a dança, a alegria e esperança do povo recifense. A primeira atração de todos os dias de festa são os desfiles Recife Matriz da Cultura Popular, reunindo as agremiações vencedoras e vice campeãs do último Concurso de Agremiações, como a Escola Gigante do Samba, os maracatus Cambinda Estrela do Recife e de Nazaré da Mata, o Bloco Flor da Lira, o Boi Maracatu de Arcoverde, o Caboclinho Tupã, o Clube de Boneco O Menino do Pátio de São Pedro, a Tribo Indígena Tabajara, o Clube de Frevo Girassol da Boa Vista, a Troça Batutas de Água Fria e o Urso Branco de Cangaçá.











Na noite de abertura, a da quinta-feira (27), a segunda atração será o espetáculo Tumaraca, que reunirá 700 batuqueiros de 13 nações de maracatu, com o tema "Maracatu Futuro Ancestral", sob a direção artística e criativa de Lucas dos Prazeres, Deyse Leitão, Rubinho Petty e Fábio Sotero, e participação especialíssima de Chico César. A festa seguirá com o show do homenageado Marron Brasileiro e convidados como Luciano Ferraz, Elba Ramalho, André Rio, Barro, Larissa Lisboa, Martins e Almério. E encerra com a eloquência e a solenidade do espetáculo de Ney Matogrosso, que pisará pela primeira vez nos palcos do Carnaval recifense, seguido do brega arrasa quarteirão e coração de Raphaela Santos.

Na sexta-feira (28), a Orquestra Popular do Recife, do maestro Ademir Araújo, que confirma o frevo nos pés do recifense há muitos carnavais, fará o primeiro show da noite. Depois o Recife reviverá o Grande Encontro entre Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. E, na sequência, o pernambucano João Gomes embala o Recife com sua pegada de vaqueiro. A noite encerra com o brega agudo da musa recifense Priscila Senna.

Inaugurando o mês de março, o sábado de Zé Pereira (1º) celebrará a diversidade de gêneros no palco e na plateia, com shows de Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério e Almir Rouche, além de Gloria Groove e Pabllo Vittar.

Leia também: Apresentadora é espancada em confusão dentro camarote em Vitória

O domingo (2), será dos bambas. E bote bamba nisso! A pernambucana Gerlane Lops abrirá a noite, que contará ainda com as apresentações dos medalhões Alcione, Ferrugem e Menos é Mais.

A segunda-feira (3) começa com celebração às músicas de matriz africana, em show também inédito da Spok Frevo Orquestra com o Grupo Bongar e o Bloco Afro Daruê Malungo. E segue fincando no mangue as parabólicas, refrões, percussões e revoluções musicais da Nação Zumbi. A penúltima noite de Momo acaba com shows de BaianaSystem e Xamã.

Leia também: Andressa Urach revela ter tido a cabeça mordida por ator famoso

Esticando a corda da derradeira e ingrata terça-feira, apresentam-se somente as pratas da casa: André Rio e Lenine, rememorando os sucessos do clássico disco "Olho de Peixe", além da homenageada Elba Ramalho, de Alceu Valença e do incansável Orquestrão, comandando por Spok, que sempre demora pra deixar a quarta-feira chegar contrariando. Maior em linha reta, o Carnaval do Recife espalhará ainda música e alegria por toda a cidade, com atrações como: Martins, PC Silva, Encanto e Poesia, Maciel Salu, Jota Michiles, Kátia de França, Nena Queiroga, Mãeana, Criolo, Juliana Linhares, Zé Manoel, Lirinha, Silvério Pessoa, Orquestra Malassombro, Mundo Bita, Carol Levy, Siba, Chico César, Barão Vermelho, Martnália, Academia da Berlinda, Flaira Ferro e Lula Queiroga, entre centenas de outros.

Programação e mais informações: http://carnaval.recife.pe.gov.br/

O post Em contagem regressiva, Carnaval do Recife recebe Pabllo Vittar e Gloria Groove no mesmo dia foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.